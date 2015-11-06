表格：外资在韩国股市卖超500亿韩元

《全球汇市》美元涨跌不一，此前特朗普发表就职演讲
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透首尔11月6日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0721GMT，外资在韩国股市卖超500亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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11月 6日 -50.0 -149.0 65.7
^11月 5日 -28.9 -127.2 45.7
11月 4日 117.9 -38.4 -225.6
11月 3日 31.4 101.4 -306.6
11月 2日 133.3 -249.4 -22.8
10月30日 -27.0 -130.0 143.8
10月29日 -25.1 -49.5 73.1
10月28日 -220.0 172.2 17.7
10月27日 -10.1 -18.2 27.7
10月26日 159.9 1.0 -162.0
10月23日 115.6 162.6 -281.3
10月22日 -286.6 25.2 236.8
10月21日 -3.3 45.5 -78.0
10月20日 38.1 78.2 -131.2
10月19日 63.0 -26.6 -44.2
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本月以来 203.7 -462.7 -443.6
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今年以来 1,801.4 -4,284.8 1,341.0
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注：^ 11月5日为修正后数据。(完)
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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