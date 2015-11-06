中国票据市场：转贴利率继续刷新年内低点，宽资金及“资产荒”均支撑买需

路透上海11月6日 - 中国票据市场本周转贴利率继续小幅下行。交易人士表示，银行间资金面持续宽松，同时机构在缺乏资产配置背景下，致票据买需旺盛，出票机构一时难觅，票据价格跌势不止，继续刷新年内低点。

交易员称，预计转贴价格继续走低仍有空间，未来一年期电票价格突破3%位置亦有可能。

“转贴利率又下了一点呗，现在(一年期电票)到3.15%了，纸票更低，出票的机构都不好找，”上海一银行交易员透露，目前市场上没好的资产，所以大家都在抢着买，而且明年价格仍在继续看跌。

他认为，资金宽松，但是又找不到好的配置资产，信贷投放又疲弱，所以买票据冲规模，这些都有一定关系。

银行间市场周五主要回购利率略跌，资金面仍维持宽裕局面。交易员表示，放杠杆需求致隔夜品种成交活跃，而可交换债资金在途对部分押信用债的中小机构扰动尚未全消，致其拆借仍显不易。

对于未来转贴利率价格走势，华北一银行交易员认为，未来转贴价格跌破3%也不是没有可能，有机构年后都看到2.5%附近了。

随着中国双降后资金面充裕局面不改，央行公开市场本周逆回购延续少量平价象征性操作。分析人士表示，决策层最新表态强调建设适应市场需求利率调控机制，在货币总量宽松背景下，逆回购价格指引风向标作用进一步被强化，料短期低量常态化操作仍将持续。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价