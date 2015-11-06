金属期市：铜价由五周低点微升，美国非农就业报告公布在即

AME Group分析师Matt Fusarelli说，这波减产目前意味着今明两年，全球铜精矿市场将进入供给不足。

“铜生产商与其它生产商大不一样，在减产方面果断且迅速，”他说，“最终这对铜价来说是个好消息。”

AME Group现在预计，今年铜市短缺3万吨，明年短缺4.2万吨，2017年将供过于求。预计明年铜均价在每吨5,850美元。

嘉能可本周表示，正在进一步削减铜产量以支撑低迷的价格。公司预计，在已宣布的减产计划之外，到2017年年底之前将进一步减产铜45.5万吨。

0730 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.5%，报每吨5,035美元，前一日下跌2.4%并触及5,001美元的9月30日以来最低。本周铜价或将连续第三周下滑。

上海期铜 下跌1.5%至每吨38,030元人民币。

上海期锌 、期锡 和期镍 都下滑1%左右。(完)

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