金属期市：铜价由五周低点微升，美国非农就业报告公布在即

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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AME Group分析师Matt Fusarelli说，这波减产目前意味着今明两年，全球铜精矿市场将进入供给不足。
“铜生产商与其它生产商大不一样，在减产方面果断且迅速，”他说，“最终这对铜价来说是个好消息。”
AME Group现在预计，今年铜市短缺3万吨，明年短缺4.2万吨，2017年将供过于求。预计明年铜均价在每吨5,850美元。
嘉能可本周表示，正在进一步削减铜产量以支撑低迷的价格。公司预计，在已宣布的减产计划之外，到2017年年底之前将进一步减产铜45.5万吨。
0730 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.5%，报每吨5,035美元，前一日下跌2.4%并触及5,001美元的9月30日以来最低。本周铜价或将连续第三周下滑。
上海期铜 下跌1.5%至每吨38,030元人民币。
上海期锌 、期锡 和期镍 都下滑1%左右。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/王洋; 审校 蔡美珍/张荻)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选