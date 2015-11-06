更新版 1-中国汇市：人民币续收跌成交量创近一个月新低，区间波动走势料延续

* 人民币续收跌，中间价连四日走弱至一周低点

* 市场交投谨慎，成交量创近一个月低点

* 离岸人民币遭干预一度急升200点，但午后空头卷土重来

* 人民币区间波动判断未变化 (新增评论和收盘报价)

路透北京11月6日 - 人民币兑美元即期 周五续收跌，受中间价连四日走弱至一周低点带动。交易员指出，近期央行将干预焦点放在离岸市场，但并未放弃对在岸市场的操作，人民币区间波动判断并未变化，虽然人民币贬值预期近期有所抬头。

他们认为，整体盘面仍在央行掌控中，而受美元指数上涨影响，离岸和在岸人民币汇价中枢亦在节节下滑，只是频繁干预令汇价下跌节奏放缓；另一方面，受中资大行护盘影响，市场情绪整体趋于谨慎，今日成交五连跌并创近一个月新低。

“昨天跟今天看着波动还可以，但其实流动性不是很好，spread（点差）都有10多个点，典型的参与度不高的行情。大家也是边打边退吧，兴趣都不高。”一中资行交易员表示。

另据路透调查显示，随着美国升息预期提振美元，人民币未来一年料将走软，但跌幅将小于其他新兴市场货币。

离岸人民币兑美元 周五早盘半小时内行情一度上演大反转，从盘中低点6.3790急涨逾200个点子至6.3550；但午后空头卷土重来，汇价重回6.3760附近，与在岸价差又扩至逾200点子。

全球汇市方面，如果周五美国公布的就业数据如多数大型银行所愿，证明美国经济为加息做好了准备，欧元兑美元有可能自4月以来首次跌破1.08美元。英镑位于一个月低点，此前英国央行言论打压升息预期。

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3517。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.353 6.3466 -0.10% 中间价 6.3459 6.3381 -0.12% 成交额 136.8亿美元 152亿美元 日内波动幅度(pips) 136 日高6.345 日低6.3586 今年以来升贬幅度 -2.35% 2005年汇改以来升贬幅度 30.28% 1年期美元/人民币掉期 +1,125

离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.3739 6.3717 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.5275 6.5205 R=>