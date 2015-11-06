《路透晚报》--11月6日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：连续第三日收高，因日圆疲软提振人气

日本股市周五连续第三日收高，因日圆疲软提振人气，同时投资者谨慎地等待今日稍晚将发布的美国非农就业报告。日经指数收涨0.8%至19,265.60点，本周累计上涨1.0%，为连续第三周上扬。东证股价指数涨0.6%至1,563.59点，JPX日经400指数也涨0.6%至14,061.81点。

--中国股市：沪综指收升1.9%续创两个半月新高，中小盘股接力上涨提振大盘

中国股市沪综指收升1.9%，连续第三日创两个半月新高。分析师称，今日大盘震荡上行，中小盘股结束调整接力上涨提振大盘，同时龙头板块券商股继续全面上涨，整体量能保持较高水平，结构性反弹行情得以延续。沪综指收报3,590.03点，涨67.21点或1.91%，此前收盘高点为8月20日的3,664.29点，本周该指数累计上涨6.1%；今日上海A股成交5,426亿元人民币，上日成交6,778亿元。

--香港股市：恒生指数小幅收低，等待美国非农就业数据

香港股市与其它亚洲股市一道收低，投资者等待美国公布就业数据。市场预期该数据料增强美联储下月降息的可能性。恒生指数收盘跌0.8%至22,867.33点。恒生国企指数跌0.6%至10,555.97点。本周恒生指数累计上涨1.05%。恒生指数成分股总体成交量为14亿股。

--汇市：美元接近三个月高位，待从美国就业数据中挖掘加息线索

美元持坚，投资者绷紧神经等待即将出炉的美国非农就业数据，看其是否强劲到足以巩固美国联邦储备理事会12月将升息的预期。0900GMT时，美元指数报98.077，接近周四触及的三个月高点98.135。

--国际油市：原油价格小涨，但供应过剩和美元强劲构成拖累 -

原油价格小幅上涨，昨日曾跌逾2%。分析师称，供应过剩和美元强劲将继续令油市承压。截至0853 GMT，12月布兰特原油期货上涨0.25美元至每桶48.23美元。美国原油期货上涨0.26美元至每桶45.46美元。

--全球金市：金价徘徊在八周低位附近，关注美国就业报告

金价徘徊在八周低位附近，本周料将创下7月以来最大周线跌幅，因投资者为美国今年可能升息调整持仓，将资金撤出黄金基金。0853 GMT，现货金报在约每盎司1,107.85美元，距离上日触及的9月11日以来最低水准1,102.35美元不远。金价本周至今已下跌3%，为7月24日止当周以来最大周度跌幅。

--金属期市：铜价由五周低点微升，美国非农就业报告公布在即

伦敦期铜走弱，仍在五周低点附近，因中国经济增长不稳，降低了铜消费方的买气，而且在美国非农就业报告出炉前，交易员设法降低风险。0858 GMT，LME三个月期铜下跌0.16%至每吨约5,003美元。上海期铜下跌1.5%至每吨38,030元人民币。