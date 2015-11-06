中国经济：财政政策应从财政投资刺激转向为企业减负--货币政策委员

《全球汇市》美元涨跌不一，此前特朗普发表就职演讲
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透北京11月6日 - 中国央行货币政策委员会委员白重恩周五表示，中国财政政策需要转向，从财政投资刺激转向为企业减负，如减税或降低社保缴费率等；同时还需加速国企改革推动资源进入市场。
“中国经济出现一些特殊现象，经济增速下行，但实际利率上升，劳动力成本上升，”他在财新峰会上称，“此外，尽管实际利率上升，但全社会资本回报率下降。”
他认为，这与政策扶持部门扩大对市场部门产生挤出效应有关，这导致企业风险上升、债务率升高，解决这个问题需要财政政策转向。
经济增速放缓之际，财政收入增速放缓、而财政支出具有刚性，导致中国的积极财政政策实质上难言积极。财政部副部长朱光耀周五称，当前全球经济面临2009年以来最为严峻复杂的形势，从金融危机的教训中，需要考虑传统的经济学理论是否要做调整，3%的赤字率红线、60%的负债率红线是否可以反思调整。 （完） (发稿 李贺; 撰写 乔艳红; 审校 黄凯)
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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