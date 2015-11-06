中国经济：财政政策应从财政投资刺激转向为企业减负--货币政策委员

路透北京11月6日 - 中国央行货币政策委员会委员白重恩周五表示，中国财政政策需要转向，从财政投资刺激转向为企业减负，如减税或降低社保缴费率等；同时还需加速国企改革推动资源进入市场。

“中国经济出现一些特殊现象，经济增速下行，但实际利率上升，劳动力成本上升，”他在财新峰会上称，“此外，尽管实际利率上升，但全社会资本回报率下降。”

他认为，这与政策扶持部门扩大对市场部门产生挤出效应有关，这导致企业风险上升、债务率升高，解决这个问题需要财政政策转向。