全球商品：中国银行与新加坡加强大宗商品融资合作

《全球汇市》美元涨跌不一，此前特朗普发表就职演讲
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
中国银行还称，将通过新成立的两个中心向大宗商品企业提供金融解决方案和服务，为其全球业务发展提供支持。但具体情况未详细说明。
新加坡国际企业发展局助理执行长Satvinder Singh称，根据上述协议，中国银行将支持新加坡国际企业发展局发展新门类大宗商品相关交易，包括黄金和钻石方面的融资。
中国银行还将成为各交易所在新加坡推出实物结算商品合约的清算成员，包括新加坡交易所和洲际交易所(ICE)。
新加坡国际企业发展局还将与中国银行合作，帮助中国企业更多地将新加坡作为贸易中心。
“由于监管方面的要求，国际上一些欧美银行提供的额度和流动性规模不及以往，”Singh称。
Singh表示，很乐见像中国银行这样的亚洲金融机构挺身而出，而且有能力提供市场所需要的复杂度及流动性规模。(完) (编译 张涛/孙国玉；审校 蔡美珍)
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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