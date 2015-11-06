更正-企业并购：英国药企阿斯利康将以27亿美元收购美国生物制药商ZS Pharma

标题新闻：摩根士丹利和花旗将分别调迁多至1,000名和约100名在英国的职员，因英国退欧－消息
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(更正：因译文有误，标题及内文第一段改为“27亿美元”，非“27美元”)
路透伦敦11月6日 - 英国制药商阿斯利康(AstraZeneca) 周五表示，已同意以27亿美元收购美国生物制药公司ZS Pharma 。
阿斯利康表示，将支付每股90美元，获得ZS Pharma的专有技术开发治疗高钾血症的新药物。
阿斯利康的执行长Pascal Soriot说：“此次收购可能给我们的创新药物组合新增一种潜在的优秀药物，从而为我们专注于心血管和代谢疾病的战略提供补充。”
该公司还称，此项交易不会影响其2015年度财务预估。该交易预计将从2016年开始产生产品营收，在2016和2017年对公司获利的稀释作用将非常小，从2018年起将能增加公司的核心获利。(完) (编译 汪红英；审校 张涛)
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