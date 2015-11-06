更正-企业并购：英国药企阿斯利康将以27亿美元收购美国生物制药商ZS Pharma

(更正：因译文有误，标题及内文第一段改为“27亿美元”，非“27美元”)

路透伦敦11月6日 - 英国制药商阿斯利康(AstraZeneca) 周五表示，已同意以27亿美元收购美国生物制药公司ZS Pharma 。

阿斯利康表示，将支付每股90美元，获得ZS Pharma的专有技术开发治疗高钾血症的新药物。

阿斯利康的执行长Pascal Soriot说：“此次收购可能给我们的创新药物组合新增一种潜在的优秀药物，从而为我们专注于心血管和代谢疾病的战略提供补充。”