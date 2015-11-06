台湾汇市：外资汇出令台币收贬，惟出口商抛汇限缩跌势

* 外资汇出令台币收贬，惟出口商抛汇限缩贬势

* 观望美国非农就业数据和两岸领导人会面

* 下周实质交易区间暂看32.200-32.550

路透台北11月6日 - 台币兑美元 周五收贬，因外资汇出。汇银人士称，美国即将公布非农就业数据，市场看好数据表现，国际美元走扬，亚币趋弱，台币交易也爆出近期大量；惟出口商抛汇限制台币贬幅。

他们表示，午后外资汇出力道相当强劲，而接近32.480-32.490就见到出口商抛汇卖单，双方交投活络令午后爆出6亿多美元的大量。展望下周，或有可能因为数据偏强令美元走升，但仍难判定是一波大行情的开始。

〞之前亚币强一点，但现在看来美国数据不错，每次都被美国人骗了一下，〞一位大型商银交易员说。

另一位外商银交易员则表示，海外NDF(无本金交割远汇)市场美元显得强势，今日波动不算太大。估计今日午后现汇市场除了外资买汇，进口商和油款也有现踪，才会令成交爆冲。

他们认为，目前看来非农数据可能偏强，令美元趋升，不排除下周初亚币稍弱。今日台币实质交易区间在32.385-32.510；上日交易区间在32.343-32.420。他们预估，下周台币兑美元区间先看32.200-32.550。

台湾股市周五收跌1.8%。分析师表示，受美国今晚将公布非农业就业数据、明日两岸领导人“马习会”将登场等不确定因素影响。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股转为大幅卖超146.90亿台币

**和平红利**

此外，两岸领导人习近平、马英九将于11月7日(周六)在新加坡会面。学者认为，这是历史和平发展历史性的突破，但因双方不会签定协议或发表声明，未来发展不见得落实至实质经贸层面。

〞当然也可能因为政治的问题，台币走一段自已的路，但32.2这个关卡也不容易(升)过。〞一位大型本地商银交易员说。

汇银人士认为，台币汇价还是跟着股市走，若是股市仍有向上空间，则会支撑台币。不过，台湾经济表现仍属疲弱，央行不乐见台币强于亚币，关键时刻料出手促贬，因此台币走势也不致太偏离区域。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点在价平附近。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.471/32.501，上日收在32.430。

韩元兑美元 今日收贬至1,141.9，上日收在1,138.5。

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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公 32.730 32.718 32.385-32.738 32.685 10.76 6.62 司 元太外汇经纪公 32.730 32.362 32.390-32.730 32.683 3.295 2.20 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

美元/台币一个月期 0.000/0.020 0.020/0.030 美元/台币六个月期 -0.015/0.010 0.010/0.030 (完)

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 张喜良)