欧元债市：德国公债收益率略低于两周高点，聚焦美国非农就业数据

“如果就业数据强劲，则将凸显出美联储和欧洲央行政策走势的分化，”RIA Capital Markets的债券策略师Nick Stamenkovic称。

“因此即使数据强劲，对德债的影响也会有限，美债和德债收益率(殖利率)之差短期内将继续扩大。”

非农就业报告将于1330 GMT公布。

“如果实际数据符合我们对非农就业岗位新增150,000个左右的预期，则有关美联储12月加息的预期可能会有所降温，”法国巴黎银行欧洲的债券策略师Patrick Jacq称。

有关美联储可能12月加息的传言，周四推动美债收益率上升至四年半以来最高水平，进而令两年期美债和德债收益率之差扩大至九年最阔水准。

希腊议会周五早间批准了国际债权人提出的改革议案。

指标10年期希腊公债收益率持平于7.80%。(完)

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