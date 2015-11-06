欧元债市：德国公债收益率略低于两周高点，聚焦美国非农就业数据

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
“如果就业数据强劲，则将凸显出美联储和欧洲央行政策走势的分化，”RIA Capital Markets的债券策略师Nick Stamenkovic称。
“因此即使数据强劲，对德债的影响也会有限，美债和德债收益率(殖利率)之差短期内将继续扩大。”
非农就业报告将于1330 GMT公布。
“如果实际数据符合我们对非农就业岗位新增150,000个左右的预期，则有关美联储12月加息的预期可能会有所降温，”法国巴黎银行欧洲的债券策略师Patrick Jacq称。
有关美联储可能12月加息的传言，周四推动美债收益率上升至四年半以来最高水平，进而令两年期美债和德债收益率之差扩大至九年最阔水准。
希腊议会周五早间批准了国际债权人提出的改革议案。
指标10年期希腊公债收益率持平于7.80%。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 汪红英/孙国玉；审校 张荻/蔡美珍)
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选