《全球汇市》欧元会否跌破1.08美元取决于美国就业数据

周四英镑大跌，因英国央行在谈及经济成长风险以及明年升息可能性时，言辞越发谨慎。英镑周五早盘跌至一个月低点。

路透调查的经济学家预期中值显示，美国10月非农就业岗位增加18万个，高于9月增加的14.2万个。数据定于1330GMT公布。

不管美国的数据如何，很多人认为随着时间的推移欧元承压只会越来越大。欧洲央行上月暗示，可能采取进一步宽松措施。这将欧元推低至7月底以来低点。