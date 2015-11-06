《全球汇市》欧元会否跌破1.08美元取决于美国就业数据

《全球汇市》美元涨跌不一，此前特朗普发表就职演讲
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
周四英镑大跌，因英国央行在谈及经济成长风险以及明年升息可能性时，言辞越发谨慎。英镑周五早盘跌至一个月低点。
路透调查的经济学家预期中值显示，美国10月非农就业岗位增加18万个，高于9月增加的14.2万个。数据定于1330GMT公布。
不管美国的数据如何，很多人认为随着时间的推移欧元承压只会越来越大。欧洲央行上月暗示，可能采取进一步宽松措施。这将欧元推低至7月底以来低点。
“1.08水准极难破位，但如果非农就业岗位增幅达到20万个，则又当别论，”Western Union驻伦敦外汇对冲经理人Tobias Davis说。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0871 1.0881 -0.09 -10.13 1.2097
美元/日圆 121.90 121.74 0.13 2.04 119.68
欧元/日圆 132.53 132.45 0.06 -8.74 144.77
美元/瑞郎 0.9954 0.9947 0.07 0.13 0.9941
英镑/美元 1.5167 1.5205 -0.25 -2.61 1.5573
美元/加元 1.3170 1.3165 0.04 13.36 1.1618
澳元/美元 0.7161 0.7140 0.29 -12.33 0.8168
新西兰元/美元 0.6609 0.6606 0.05 -15.24 0.7797
欧元/瑞郎 1.0819 1.0831 -0.11 -10.04 1.2026
欧元/英镑 0.7164 0.7150 0.20 -7.62 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3885 9.3911 -0.03 -0.22 9.4688
美元/挪威克朗 8.5484 8.5456 0.03 14.41 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 白云/张涛/郑茵 审校 张荻/蔡美珍/李春喜)
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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