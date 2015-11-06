《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增607.2亿台币

《全球汇市》美元涨跌不一，此前特朗普发表就职演讲
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透台北11月6日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增607.2亿台币，央行存单未到期余额为7兆(万亿) 3,683.30 亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 11/2 2,727.0 2,721.0 -6.0 11/3 6,889.0 5,699.2 -1,189.8 11/4 2,332.5 3,881.5 +1,549.0 11/5 2,431.5 2,467.5 +36.0 11/6 38.0 256.0 +218.0 总计 14,418.0 15,025.2 +607.2 91天期发行量(亿 182天期发行量(亿) ) 日期 11/2 22 13 11/3 8 3 11/4 68 8 11/5 17 8 11/6 28 5 143 37 (完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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