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亚洲 | 2015年 11月 6日 星期五 17:55 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增607.2亿台币

路透台北11月6日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增607.2亿台币，央行存单未到期余额为7兆(万亿)
3,683.30
亿台币。 
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看  
        
 日期    到期量(亿)         发行量(亿)          增加/减少(亿)
   11/2            2,727.0             2,721.0                 -6.0
   11/3            6,889.0             5,699.2             -1,189.8
   11/4            2,332.5             3,881.5             +1,549.0
   11/5            2,431.5             2,467.5                +36.0
   11/6               38.0               256.0               +218.0
 总计             14,418.0            15,025.2               +607.2
         91天期发行量(亿  182天期发行量(亿)
         )                
 日期                                       
   11/2               22                  13
   11/3                8                   3
   11/4               68                   8
   11/5               17                   8
   11/6               28                   5
                     143                  37
    (完)

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)

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