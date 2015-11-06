路透伦敦11月6日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：几乎触及5月及7月低点1.0819/08美元，在这附近可能短线企稳。盘中图表显示此处料将守住初步测试，我们暂时会回补一部份空仓。

我们希望见到周线收在1.0965/40之下，以确认上周的向下突破走势。若跌至1.0808下方，则下行目标为3月低点1.0457。只要1.1087/1.1102阻力区域未破，则欧元/美元仍将以卖盘占上风。这个区域内有9月低点及200日均线。主要阻力仍是55周均线及2014-15年下跌趋势线位置1.1380/95，只要仍受阻于此处，我们将持续看空。

美元/日圆：持续努力挑战121.60/122.04的强劲阻力，此区域有10月高点、8月底高点、2014年12月高点，2015年3月高点及61.8%回档位。这仍是上看123.33、78.6%回档位及125.00/28的重要向上突破点。这里阻力巨大，可能要挑战好几次才能突破。我们预计美元/日圆回落会在120.00止步，支撑线在118.77。主要支撑仍在117.61，只要仍高于此水准，我们看多。

英镑/美元：已急跌穿越10月末低点1.5244美元，这暗示会进一步跌至1.5200/1.5163支撑位。这是9月4日低点及10月13日低点。这应该会先守住初步测试，然后再跌至10月1日低点1.5108。比较重要的1.5086/1.5000支撑位料将提供强劲支撑。英镑涨势应会在200日均线位置1.5344遭遇初步阻力。只要日线收盘仍受阻于10月高点1.5515，则我们维持看空前景。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0868 1.0881 -0.12 -10.16 1.2097

美元/日圆 121.90 121.74 +0.13 +1.85 119.68

欧元/日圆 132.48 132.45 +0.02 -8.49 144.77

美元/瑞郎 0.9952 0.9947 +0.05 +0.11 0.9941

英镑/美元 1.5158 1.5205 -0.31 -2.66 1.5573

美元/加元 1.3174 1.3165 +0.07 +13.39 1.1618

澳元/美元 0.7159 0.7140 +0.27 -12.35 0.8168

新西兰元/美元 0.6611 0.6606 +0.08 -15.21 0.7797

欧元/瑞郎 1.0817 1.0831 -0.13 -10.05 1.2026

欧元/英镑 0.7167 0.7150 +0.24 -7.58 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3868 9.3911 -0.05 -0.87 9.4688

美元/挪威克朗 8.5398 8.5456 -0.07 +14.29 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价