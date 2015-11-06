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亚洲 | 2015年 11月 6日 星期五 18:05 BJT

两岸关系：领导人历史会面在周六午后三时召开，随后双方各自召开记者会

路透台北11月6日 - 两岸领导人将于周六在新加坡展开历史性会面。台湾总统府的新闻稿指出，本周六的会面将自午后三时至四时止，随后双方各自召开记者会。

根据台湾总统府的新闻稿，周六的两岸领导人会议在当地时间15:00-16:00。随后16:15-16:45为中国国家主席习近平记者会；16:45-17:15则是台湾总统马英九记者会。

66年以来两岸领导人习近平、马英九将于11月7日(周六)在新加坡会面。学者认为，这是历史和平发展历史性的突破，但因双方不会签定协议或发表声明，未来发展不见得落实至实质经贸层面。 (完) (记者 高洁如/吴贞瑢; 审校)

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