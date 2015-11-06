两岸关系：领导人历史会面在周六午后三时召开，随后双方各自召开记者会

《全球汇市》美元涨跌不一，此前特朗普发表就职演讲
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透台北11月6日 - 两岸领导人将于周六在新加坡展开历史性会面。台湾总统府的新闻稿指出，本周六的会面将自午后三时至四时止，随后双方各自召开记者会。
根据台湾总统府的新闻稿，周六的两岸领导人会议在当地时间15:00-16:00。随后16:15-16:45为中国国家主席习近平记者会；16:45-17:15则是台湾总统马英九记者会。
66年以来两岸领导人习近平、马英九将于11月7日(周六)在新加坡会面。学者认为，这是历史和平发展历史性的突破，但因双方不会签定协议或发表声明，未来发展不见得落实至实质经贸层面。 (完) (记者 高洁如/吴贞瑢; 审校)
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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