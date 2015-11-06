金属期市：港交所下周一起延长铝锌铜期货小型合约最后交易日买卖时间

路透香港11月6日 - 香港交易及结算所有限公司（港交所） 周五称，将于下周一（9日）起延长铝锌铜期货小型合约最后交易日的最后交易时间。

调整前，上述三种合约的最后交易时间均为香港时间下午4时15分。

调整后，英国夏令时间铝的最后交易时间为香港时间晚上8时，锌和铜分别为晚上7时55分及晚上7时35分；非英国夏令时间铝、锌及铜的最后交易时间分别是香港时间晚上9时、晚上8时55分及晚上8时35分。

港交所于去年12月1日起推出首批伦敦金属期货小型合约，并将于今年12月14日推出第二批为镍、锡及铅的伦敦金属期货小型合约。 （完）

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