金属期市：港交所下周一起延长铝锌铜期货小型合约最后交易日买卖时间

《全球汇市》美元涨跌不一，此前特朗普发表就职演讲
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透香港11月6日 - 香港交易及结算所有限公司（港交所） 周五称，将于下周一（9日）起延长铝锌铜期货小型合约最后交易日的最后交易时间。
调整前，上述三种合约的最后交易时间均为香港时间下午4时15分。
调整后，英国夏令时间铝的最后交易时间为香港时间晚上8时，锌和铜分别为晚上7时55分及晚上7时35分；非英国夏令时间铝、锌及铜的最后交易时间分别是香港时间晚上9时、晚上8时55分及晚上8时35分。
港交所于去年12月1日起推出首批伦敦金属期货小型合约，并将于今年12月14日推出第二批为镍、锡及铅的伦敦金属期货小型合约。 （完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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