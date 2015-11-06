欧洲央行：不会根据经济调查结果来决定政策，需待通胀上升--普雷特

标题新闻：摩根士丹利和花旗将分别调迁多至1,000名和约100名在英国的职员，因英国退欧－消息
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路透法兰克福11月6日 - 欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特表示，央行并没有根据经济活动调查的结果来确定货币政策，在通胀上升前将继续量化宽松政策。
“你总不能根据采购经理人指数(PMI)的变化来确定货币政策，”普雷特说。
普雷特重申欧洲央行总裁德拉吉的话，称央行将继续购买资产，直至2016年9月，或通胀率持续上升，接近欧洲央行设定的约2%目标水准。
他补充说，欧洲央行关注的一些核心通胀率指标近期下滑。(完)
(编译 郑茵 审校 王洋)
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