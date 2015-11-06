欧洲汇市：英镑兑美元触及一个月低点，围绕英国央行加息的预期减弱

标题新闻：摩根士丹利和花旗将分别调迁多至1,000名和约100名在英国的职员，因英国退欧－消息
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英国周五公布的数据显示，英国9月制造业产出较前月增长0.8%，创一年多以来最大按月增幅，英国9月全球商品贸易逆差收窄幅度大于预期。
“鉴于近期升息周期已不在讨论范围内，做多英镑的理由已消失。我们建议做空英镑兑美元，”德意志银行的外汇策略师Oliver Harvey说。
如果1330GMT公布的美国非农就业数据支撑有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在12月升息的预期，则今日稍晚英镑兑美元的抛售可能会加剧。
与英国央行形成鲜明对比的是，美联储主席叶伦周三表示，12月可能加息。
分析师表示，英国央行发出的温和信号表明，该行对英镑近来的强势越来越不安。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/汪红英；审校 蔡美珍/张涛)
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泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。