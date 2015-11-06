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亚洲 | 2015年 11月 6日 星期五 18:42 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货续跌，因供应充足且出口需求疲软

9月底马来西亚棕榈油库存处于三年最高水平263万吨，这给其价格造成了压力，因消费大国中国的需求预计保持低迷。路透调查显示，10月份库存可能还会增长，下周二马来西亚棕榈油总署(MPOB)将公布相关数据。

交易量为42,912口，高于通常的日均水平35,000口。

路透大宗商品和能源市场的技术分析师王涛称，鉴于棕榈油价格未能突破2,373马币阻力位，有可能会跌至每吨2,232马币。

美国12月豆油合约 涨0.6%，大商所1月豆油 跌1.4%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张荻/孙国玉；审校 张涛)

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