马来西亚期市：棕榈油期货续跌，因供应充足且出口需求疲软

《全球汇市》美元涨跌不一，此前特朗普发表就职演讲
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
9月底马来西亚棕榈油库存处于三年最高水平263万吨，这给其价格造成了压力，因消费大国中国的需求预计保持低迷。路透调查显示，10月份库存可能还会增长，下周二马来西亚棕榈油总署(MPOB)将公布相关数据。
交易量为42,912口，高于通常的日均水平35,000口。
路透大宗商品和能源市场的技术分析师王涛称，鉴于棕榈油价格未能突破2,373马币阻力位，有可能会跌至每吨2,232马币。
美国12月豆油合约 涨0.6%，大商所1月豆油 跌1.4%。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张荻/孙国玉；审校 张涛)
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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