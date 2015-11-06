中国新债：云南定向发行总额64.5亿元一般和专项债，利率较下限上浮15%

《全球汇市》美元涨跌不一，此前特朗普发表就职演讲
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透上海11月6日 - 中国云南省财政厅周五公告，今日采用定向承销方式发行了总额64.5亿元人民币的地方政府债，其中一般债29.5亿元，专项债35亿元。两类债券三年、五年、七年和10年四个期限中标利率较下限均上浮15%。
一般债券中，四个期限利率依次为3.16%、3.38%、3.55%和3.55%。除三年期发行量为5.5亿元外，其他三个期限均为8亿元；该批专项债期限、利率与一般债相同，除七年期发行量为8亿元外，其他三个期限均为9亿元。
云南省今日上午招标的三至10年一般和专项地方债，中标利率较下限均上浮20个基点(bp)。
从此前已公布的地方债定向发行情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海和厦门上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。
定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)
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here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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