更正-中国新债：云南定向发行总额65.5亿元一般和专项债，利率较下限上浮15%（11月6日）

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
(更正：因云南七年专项地方债发行额“8亿元”有误，应为“9亿元”，更正相应数字)
路透上海11月6日 - 中国云南省财政厅周五公告，今日采用定向承销方式发行了总额65.5亿元人民币的地方政府债，其中一般债29.5亿元，专项债36亿元。两类债券三年、五年、七年和10年四个期限中标利率较下限均上浮15%。
一般债券中，四个期限利率依次为3.16%、3.38%、3.55%和3.55%。除三年期发行量为5.5亿元外，其他三个期限均为8亿元；该批专项债期限、利率与一般债相同，各期限均为9亿元。
云南省今日上午招标的三至10年一般和专项地方债，中标利率较下限均上浮20个基点(bp)。
从此前已公布的地方债定向发行情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海和厦门上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。
定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)
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here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。