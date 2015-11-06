中国债市：中诚信两个月内第三次下调山东山水水泥评级，由A+降至A

《全球汇市》美元涨跌不一，此前特朗普发表就职演讲
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透上海11月6日 - 继周二后，中诚信国际信用评级有限责任公司周五公告，再次将山东山水水泥集团主体及相关债项信用等级，由A+调降至A-，并列入可能降级的观察名单。这是不到两个月时间内，中诚信第三次下调该公司相关评级。
山东山水水泥集团周四公告，因资金链紧张，所发行的将于下周四(12日)到期的超短期融资券15山水SCP001 到期兑付存在不确定性。该超短融发行规模20亿元人民币，票面利率5.30%，主承销商为招商银行。
中诚信周二表示，中国山水水泥集团有限公司 为山东山水水泥集团的母公司，其股权纷争使得山东山水面临控股股东及实际控制人变更的风险，并增加后者生产经营及融资情况的不确定性。
是次涉及的评级调整债券包括13山水MTN1 、14山水MTN001 和14山水MTN002 ，期限均为三年，金额总计40亿元。
中诚信称，若本次山水水泥的超短融兑付问题不能得到及时有效解决，或将继续下调该公司主体及相关债项信用等级。
山东山水水泥集团是山东省及辽宁省最大的水泥生产企业。截至今年9月末，公司总资产335.09亿元，前九个月实现营业总收入85.61亿元，当期亏损4.91亿元。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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