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亚洲 | 2015年 11月 6日 星期五 19:29 BJT

东南亚股市：大多收跌，等待美国公布非农就业数据

印尼股市本周上涨2.5%，是东南亚表现最好的股市。

该地区其它多数股市亦逆转上一周的跌势，表现较好者包括泰国SET指数 和新加坡海峡时报指数 ，二者本周涨幅均超过1%。

越南股市 跌0.5%，本周涨0.8%，连续第五周上涨。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 347.31 -0.91 -0.26 -15.45 410.77

新加坡 3010.47 -13.18 -0.44 -10.54 3365.15

马来西亚 1685.70 -2.84 -0.17 -4.29 1761.25

泰国 1414.54 1.38 +0.10 -5.55 1497.67

印尼 4566.55 -10.68 -0.23 -12.63 5226.95

菲律宾 7118.20 -4.25 -0.06 -1.55 7230.57

越南 612.36 -2.82 -0.46 +12.23 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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法股CAC-40指数 (编译 汪红英/张涛；审校 张荻)

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