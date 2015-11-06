东南亚股市：大多收跌，等待美国公布非农就业数据

《全球汇市》美元涨跌不一，此前特朗普发表就职演讲
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
印尼股市本周上涨2.5%，是东南亚表现最好的股市。
该地区其它多数股市亦逆转上一周的跌势，表现较好者包括泰国SET指数 和新加坡海峡时报指数 ，二者本周涨幅均超过1%。
越南股市 跌0.5%，本周涨0.8%，连续第五周上涨。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 347.31 -0.91 -0.26 -15.45 410.77
新加坡 3010.47 -13.18 -0.44 -10.54 3365.15
马来西亚 1685.70 -2.84 -0.17 -4.29 1761.25
泰国 1414.54 1.38 +0.10 -5.55 1497.67
印尼 4566.55 -10.68 -0.23 -12.63 5226.95
菲律宾 7118.20 -4.25 -0.06 -1.55 7230.57
越南 612.36 -2.82 -0.46 +12.23 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 汪红英/张涛；审校 张荻)
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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