亚洲橡胶：TOCOM期胶自六年新低反弹，但本周下滑3.2%

投资者等待美国就业数据公布。该数据料将提升美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早在下月升息的几率。

路透访问的分析师给出的预期中值为，美国10月非农就业岗位增加18万个，高于9月的14.2万个。该数据将在1330GMT公布。