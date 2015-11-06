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亚洲 | 2015年 11月 6日 星期五 19:31 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶自六年新低反弹，但本周下滑3.2%

投资者等待美国就业数据公布。该数据料将提升美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早在下月升息的几率。

路透访问的分析师给出的预期中值为，美国10月非农就业岗位增加18万个，高于9月的14.2万个。该数据将在1330GMT公布。

“我们预计下周橡胶价格将出现自发性反弹，或许会升向每公斤163-165日圆，尽管这将是短期顶部，”该交易员说。

上海期交所1月期胶 跌80元收于每吨10,545元(1,659.90美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)12月期胶 最新报每公斤1.176美元，涨0.4美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张荻/汪红英；审校 张涛)

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