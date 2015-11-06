亚洲橡胶：TOCOM期胶自六年新低反弹，但本周下滑3.2%

《全球汇市》美元涨跌不一，此前特朗普发表就职演讲
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
投资者等待美国就业数据公布。该数据料将提升美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早在下月升息的几率。
路透访问的分析师给出的预期中值为，美国10月非农就业岗位增加18万个，高于9月的14.2万个。该数据将在1330GMT公布。
“我们预计下周橡胶价格将出现自发性反弹，或许会升向每公斤163-165日圆，尽管这将是短期顶部，”该交易员说。
上海期交所1月期胶 跌80元收于每吨10,545元(1,659.90美元)。
新加坡商品交易所(SICOM)12月期胶 最新报每公斤1.176美元，涨0.4美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张荻/汪红英；审校 张涛)
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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