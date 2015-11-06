国际油市：亚洲燃料油裂解价差持稳，可能因供应减少而走坚

路透新加坡11月6日 - 亚洲燃料油裂解价差周五持稳，市场交投淡静，但交易员表示，由于11月供应料将减少，裂解价差可能走坚。

11月来自西方的套利船货料较10月减少，这有望帮助缓解近期的燃料油供应过剩。

一位交易员说，抵达亚洲的套利船货料仍将远远低于500万吨的月均水平，这可能也会令裂解价差收紧。

一位业内消息人士说，印度的Mangalore Refinery and Petrochemicals可能向维多公司出售了4万吨减压柴油(vacuum gasoil)，11月18-27日装运，但这未立即获得证实。

该消息人士还说，台塑石化可能向嘉能可出售了4万吨280-cst高硫燃料油，11月16-18日装运。

印度周四批准了一项针对亏损电力公司的救助方案，该国将此作为一项重大改革，印度总理莫迪希望这一改革能结束印度停电问题，并刺激经济增长。

新加坡现货市场无交易达成。(完)

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