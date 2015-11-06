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市场报道 | 2015年 11月 6日 星期五 20:51 BJT

全球贵金属：11月5日SPDR黄金持仓下降1.23%，iShares白银持仓不变

路透11月6日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量较周三减少1.23%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓保持不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 21,598,027.0 11月5日 21,866,068.0 11月4日 -268,041.0 -1.23%

iShares 313,681,057.2 11月5日 313,681,057.2 11月4日 0.0 0.00% (完) (编译 汪红英；审校 张荻)

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