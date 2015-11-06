全球贵金属：11月5日SPDR黄金持仓下降1.23%，iShares白银持仓不变

标题新闻：摩根士丹利和花旗将分别调迁多至1,000名和约100名在英国的职员，因英国退欧－消息
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路透11月6日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量较周三减少1.23%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓保持不变。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 21,598,027.0 11月5日 21,866,068.0 11月4日 -268,041.0 -1.23%
iShares 313,681,057.2 11月5日 313,681,057.2 11月4日 0.0 0.00% (完) (编译 汪红英；审校 张荻)
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泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。