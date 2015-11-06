国际油市：亚洲石脑油跨月价差上升，汽油裂解价差升至一周高点

《全球汇市》美元涨跌不一，此前特朗普发表就职演讲
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透新加坡11月6日 - 亚洲石脑油12月下半月与下一个月的价差升至4.50美元，创10月14日以来最大跨月价差，反映出需求强劲。
交易员表示，买家库存处于低位，同时由于冬季临近，下月来自欧洲和地中海地区的西方船货可能因恶劣天气而受阻。
交易员表示，菲律宾JG Summit仍在洽购总计约60万吨2016年装运至八打雁(Batangas)的石脑油。
日本出光兴产也在与卖家谈判，试图达成1-6月石脑油供应合约。
现货和有期合约的需求近来保持旺盛，本周帮助市场向有利于卖家转变。
12月下半月装运至韩国的船货成本加运费现货价接近回升至升水状态，10月下半月则一直处于贴水状态。
亚洲汽油裂解价差上升9.5%至一周高点每桶10.49美元，之前曾在10月21日跌至八个月低点。
尽管当前价差低于今年前九个月的均值每桶接近12.80美元，但汽油在今年大部分时间的表现都好于其他成品油。
高盛在一份报告中说，预计汽油需求将保持强劲，但到2016年需求增幅可能会减半，因2015年基数较高。
新加坡现货市场达成三笔汽油和一笔石脑油交易。
PTT向维多公司出售92号汽油船货，11月21-25日装运，售价为每桶58.68美元。
贡渥从Sietco购买了92号汽油船货，12月2-6日装运，购买价为每桶58.60美元。
托克从SK能源购买了95号汽油船货，购买价为每桶60.90美元。
丸红向BP出售1月上半月装运的石脑油船货，售价为每吨466美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英；审校 张荻)
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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