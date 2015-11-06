国际油市：亚洲石脑油跨月价差上升，汽油裂解价差升至一周高点

路透新加坡11月6日 - 亚洲石脑油12月下半月与下一个月的价差升至4.50美元，创10月14日以来最大跨月价差，反映出需求强劲。

交易员表示，买家库存处于低位，同时由于冬季临近，下月来自欧洲和地中海地区的西方船货可能因恶劣天气而受阻。

交易员表示，菲律宾JG Summit仍在洽购总计约60万吨2016年装运至八打雁(Batangas)的石脑油。

日本出光兴产也在与卖家谈判，试图达成1-6月石脑油供应合约。

现货和有期合约的需求近来保持旺盛，本周帮助市场向有利于卖家转变。

12月下半月装运至韩国的船货成本加运费现货价接近回升至升水状态，10月下半月则一直处于贴水状态。

亚洲汽油裂解价差上升9.5%至一周高点每桶10.49美元，之前曾在10月21日跌至八个月低点。

尽管当前价差低于今年前九个月的均值每桶接近12.80美元，但汽油在今年大部分时间的表现都好于其他成品油。

高盛在一份报告中说，预计汽油需求将保持强劲，但到2016年需求增幅可能会减半，因2015年基数较高。

新加坡现货市场达成三笔汽油和一笔石脑油交易。

PTT向维多公司出售92号汽油船货，11月21-25日装运，售价为每桶58.68美元。

贡渥从Sietco购买了92号汽油船货，12月2-6日装运，购买价为每桶58.60美元。

托克从SK能源购买了95号汽油船货，购买价为每桶60.90美元。

丸红向BP出售1月上半月装运的石脑油船货，售价为每吨466美元。(完)

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