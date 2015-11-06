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货币新闻 | 2015年 11月 7日 星期六 00:17 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数跌至6月来最低，因巴拿马型船运费下降

路透11月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五下跌，因巴拿马型船运费下滑。

乾散货运价指数下跌9点，或1.41%，报631点，此为6月11日来最低水准。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升1点，报1,003点。日均获利降16美元，报7,358美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑15点，或2.43%，报603点。日均获利跌115美元，至4,823美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌5点，至323点，超灵便型船指数 下跌13点，报571点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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