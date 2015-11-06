全球金市：美国数据打压金价降至三个月低位，本周或录得逾两年最大跌幅

* 金价连跌第八日

* 美国10月非农就业岗位大幅增加

* 钯金反弹2%，但本周大跌

路透纽约/伦敦11月6日 - 黄金价格周五降至三个月低位，且势将录得逾两年来最大单周跌幅，此前美国公布10月非农就业岗位大幅增长，提振美国联邦储备理事会(美联储/FED)在12月升息的机率。

美国10月非农就业岗位大幅增加，失业率触及5.0%的七年半低位，显示美国经济强劲，提振美元 大涨1.4%，至4月来最高水准。

“强劲的非农就业报告拉低金价至1,100美元以下，为8月来首次跌穿该水准，”BMO Capital Markets基本和贵金属部门董事Tai Wong说。

“金价今日连跌第八日，但会继续承压，因市场认为12月升息的机率大增。”

现货金 最初走高，之后大跌最多1.7%，至8月7日来最低的每盎司1,084.90美元，在1912 GMT，现货金下挫1.3%，报1,089.21美元。

美国12月期金 收挫1.5%，报1,087.70美元。该合约成交量在就业报告公布后半个小时急增近49,500口，为交投最活跃合约在一年来最大的30分钟成交量。

现货金本周势将大跌4.6%，为2013年6月来最大周度跌幅，且迫近7月时触及的五年半低位。

“就业数据如此强劲，美联储基本上不得不在今年升息，”Mitsubishi贵金属Jonathan Butler说。

“美元正迫近三个月高位，美国公债收益率升至7月来最高。金价可能返回年内低点，”他补充说。

美联储主席叶伦周三表示，如果未来的经济数据持续改善，12月升息的“可能性犹在”。

最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares 的黄金持仓量跌至671.77吨，为8月中来最低水准。仅在周四，其黄金持仓量就减少了8.34吨，为7月17日来最大单日降幅。

钯金本周大跌8.7%，势将录得2011年12月来最大周度跌幅，受累于上市交易基金大量流出。现货钯金 周五反弹2%，至每盎司615.97美元。

现货银 急跌1.5%，报14.74美元。现货铂金 下滑1.1%，报935.25美元。现货银和现货铂金势将连续第三周下跌。(完)

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