芝加哥期市：CBOT大豆期货因低吸买盘而收高，但本周跌2%

路透芝加哥11月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高，因指标1月合约 跌至近两个月最低水准后有低吸买盘。

不过，该合约本周跌约2%，受累于出口数据令人失望，且预计下周公布的美国农业部(USDA)月度供需报告将上调作物产量预估。

周五大豆价格升幅受限，因美元 急升，向商品市场施压。美元触及七个月高位，因预计美国将在12月升息，此前美国公布强劲的就业报告。

CBOT豆粕涨跌互见，近月合约表现不及远月合约。近月豆粕 跌至每短吨294美元，为2011年12月来最低，之后缩减跌幅。

CBOT豆油期货收涨，盘中12月豆油合约触及27.50美分的一个月低位。

1月大豆期货合约 收涨3-1/4美分，报每蒲式耳8.67-1/4美元。

1月豆粕合约 收跌0.4美元，报每短吨294.8美元。1月豆油合约 涨0.21美分，报28.32美分。

今日CBOT大豆预估成交量为252,313口，豆粕为131,534口，豆油为200,022口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)