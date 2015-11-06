美国股市：因银行股上涨抵销公用事业股走低而持平，关注美联储升息时机

* 美国10月非农就业岗位增幅高于预期

* 摩根大通、美银和花旗集团股价上涨

* 必需消费品类股和能源股下跌

* 道指升0.26%，标普500指数小跌0.03%，Nasdaq指数涨0.38%

路透11月6日 - 美股标普500指数周五几无变动，金融股上涨，被公用事业股和其他板块下跌所抵销，华尔街投资者认为，今日稍早公布的就业报告预示着美国联邦储备理事会(美联储/FED)不久将升息。

自上周美联储为12月升息开启大门后，投资者从经济报告中寻找美联储会否采取行动的线索。周五数据显示，10月非农就业岗位增幅是2014年12月来最高，而失业率降至2008年4月来最低的5%。

三大股指均连续第六周上涨，且10月录得四年来最好的月度表现。

周五股市整体“表现良好”，OakBrook Investments联席投资长Peter Jankovskis说，如果美联储升息，反映美国经济力道足够承受升息带来的影响。

“尽管升息自身不是一件好事，但(美联储升息表示)对经济力道充满信心，我认为，随着时间的推移，这将盖过加息的影响，”Jankovskis说。

道琼工业指数 收高46.90点，或0.26%，报17,910.33点；标普500指数 微跌0.73点，或0.03%，报2,099.20点；Nasdaq综合指数 上涨19.38点，或0.38%，报5,147.12点。

标普金融股指数 上扬1.1%，领涨各大板块。银行股通常因借贷成本攀升而得益，摩根大通 、美国银行 和花旗集团 均上扬超过3%，对标普500指数的提振最大。

对利率敏感的公用事业股 急挫3.6%，为跌幅最大的板块。标普必需消费品类股指数 跌1.1%，能源股指数 回落0.4%，因油价走低。

“市场今日的反应就好像12月肯定会升息，”Tradition Capital Management的首席投资长Ben Halliburton表示。

“投资者调度资金，投入因升息受益的资产，或者削减对无法受益资产的投资，”Halliburton补充说。

阿里巴巴 回落2.1%，报83.61美元，之前美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)报道称，卖空人士Jim Chanos将该股作为可能卖空的目标。

迪士尼 攀升2.4%，报115.67美元，之前报告的季度获利高于预期。

生物科技企业ZS Pharma 暴涨40.6%，报89.04美元，之前英国药商阿斯利康(AstraZeneca) 同意以27亿美元收购该公司。

纽约证交所跌涨股分别为1,931和1,186家，比率为1.63:1。Nasdaq市场，涨跌股分别为1,726和1,086股，比率为1.59:1。

有15只标普500指数成份股触及52周新高，9只触及新低。有151只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，70只触及新低。(完)