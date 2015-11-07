中国经济：今明两年CPI同比涨幅料为约1.4%，通缩压力将持续--专家

路透上海11月7日 - 中国国家信息中心专家徐平生撰文表示，当前国内居民消费价格上涨压力较小，所面临的价格下行压力却有所加大；预计今明两年居民消费价格指数(CPI)同比涨幅均在1.4%左右，通缩压力将持续存在。

“未来一段时期内，由于我国经济下行压力较大，居民消费需求总体平稳，通缩压力将持续存在。未来相当一段时间同比涨幅很可能将在1.5%左右的区间内波动运行。”上海证券报周六刊登他的文章称。

文章并预计，10月食品价格环比跌幅将在1.5%左右，非食品价格环比涨幅0.2%左右。CPI环比涨幅将在-0.3%左右；同比涨幅将在1.3%左右，比9月回落0.3个百分点左右。

中国今年1-9月CPI平均同比涨幅1.4%，单月高点为8月的2%。路透综合逾20家机构预测中值结果显示，10月食品价格加速下跌，料推动10月CPI同比涨幅进一步回落至1.5%。

徐平生认为CPI同比涨幅阶段性高点基本已出现。该判断主要基于：全球经济增长更趋乏力，大宗商品价格将持续低位波动运行且价格运行中枢可能继续有所下滑。从发达经济体经济运行态势看，可能总体较为平稳。

而国际粮食价格持续大幅下跌对中国居民消费价格总水平运行的影响将越来越大。一方面，这将直接导致CPI涨幅下降；另一方面，饲料价格较大幅度下跌也将动摇当前猪肉价格高位运行基础。

“猪肉价格高位运行的基础不稳，将面临越来越大的下行压力。”文章指出，从当前猪肉供给（国内生产、进口）和需求变化等方面看，猪肉价格已处于高位，继续上涨的空间极小，且下跌压力将越来越大。

今年5月到9月，中国猪肉价格持续较快上涨，是这段时期CPI同比涨幅超预期持续走高的关键因素，其中，9月猪肉价格同比上涨17.4%，影响CPI同比上涨约达0.53个百分点，其余因素仅拉动CPI同比上涨1.07个百分点。

文章指出，从猪肉生产看，随着猪肉价格持续较快上涨而玉米等饲料价格大幅下跌，猪粮比已处于8:1左右的养殖超高盈利状态；而国内猪肉价格高企，进口数量持续大幅增长，在相当程度上弥补了供应的短缺，以及居民对猪肉需求开始进入下滑阶段，均将抑制上涨空间。