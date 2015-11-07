中国经济：有能力完成今年增长目标，美年内加息可能性增加--副财长

路透北京11月7日 - 中国财政部副部长朱光耀周六强调，中国有信心、也有能力完成今年7%左右的经济增长目标。他同时认为，美联储12月启动利率正常化、加息的可能性在增加。

他在国际金融论坛全球年会上并表示，“十三五”(2016-2020年)规划明确回答了未来五年的发展速度达到年均6.5%以上，并强调经济增长的前提基础是提高发展的平衡性、包容性、可持续性。

国家主席习近平此前在十三五规划建议说明时称，中国未来五年年均经济增速不应低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标；综合起来看，中国经济今后要保持7%左右的增长速度是可能的，但面临的不确定性因素也比较多。

针对中国三季度国内生产总值（GDP）同比增速降至6.9%，中国总理李克强此前曾表示，从未讲过要死守某一个点，而是让经济运行保持在合理区间，7%左右的增速来之不易。

对于国际经济金融形势带来的挑战，朱光耀指出，“2015年是全球经济处于国际金融危机爆发来最复杂严峻的一年，全球经济增长率连续下调，面临新一轮衰退的风险。”

他称，全球主要经济体货币政策持续分化，美联储12月启动利率正常化的可能性在增加，而主要发达经济体货币政策明显分化对金融市场和经济的影响需要密切关注。

他指出，当前全球经济出现的新变化主要包括：全球利率水平处于二战以来的最低水平，极低的利率水平下，全球流动性充裕却没有支持实体经济发展，出现全球性企业融资难题；而2015年也是多年来首次出现发展中国家贸易增长水平低于发达国家，需要高度警觉。

朱光耀并判断，目前全球大宗商品价格下降将持续，预计2016年或将还要持续一段时间。

周五公布的数据显示，美国10月非农就业岗位大幅增长，改变此前两个月的增长不振局面，失业率降至七年半低点，显示出美国经济的力道，美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月加息几乎成为定局。