两岸关系：两岸领导人时隔66年于新加坡首会面，缔造新里程碑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月7日 - 两岸领导人习近平及马英九周六在新加坡会面。这是两岸分治66年以来，双方领导人首次会面，也是两岸关系的新里程碑。
习近平及马英九周六在新加坡在午后三时首先会面并握手寒暄，随后双方先后进行约五分钟左右的公开演讲。
〞两岸领导人穿越66年的时空，伸手相握，握着两岸的过去与未来，也握着中华民族振兴的希望，深具历史意义。〞马英九在致辞中说。
他并建议，陆委会、国台办首长之间设立热线，以处理紧急与重要问题。此外，他也认为两岸应扩大交流，增进互利双赢。两岸目前尚未结案的议题，例如货贸协议、两会互设机构、与陆客中转等，应尽速处理，以创造两岸双赢。(完) (记者 高洁如; 审校 屈桂娟)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”