两岸关系：两岸领导人时隔66年于新加坡首会面，缔造新里程碑

路透台北11月7日 - 两岸领导人习近平及马英九周六在新加坡会面。这是两岸分治66年以来，双方领导人首次会面，也是两岸关系的新里程碑。

习近平及马英九周六在新加坡在午后三时首先会面并握手寒暄，随后双方先后进行约五分钟左右的公开演讲。

〞两岸领导人穿越66年的时空，伸手相握，握着两岸的过去与未来，也握着中华民族振兴的希望，深具历史意义。〞马英九在致辞中说。