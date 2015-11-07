更新版 1-两岸关系：两岸领导人时隔66年于新加坡首会面，缔造新里程碑

路透台北11月7日 - 两岸领导人习近平及马英九周六在新加坡会面。这是两岸分治66年以来，双方领导人首次会面，是两岸关系的新里程碑。双方会谈中也进行了不少事务性协商。

在会后的记者会中，马英九表示，在50分钟的闭门会议里，双方谈及货贸协议、两会互设机构、陆客中转等问题，以及陆委会、国台办首长之间设立热线，以处理紧急与重要问题。

〞两岸领导人穿越66年的时空，伸手相握，握着两岸的过去与未来，也握着中华民族振兴的希望，深具历史意义。〞马英九在致辞中说。

习近平及马英九周六在新加坡在午后三时首先会面并握手寒暄，双方先后进行约五分钟左右的公开演讲。其后双方进行闭门会谈。

马英九在会后的30分钟记者会里表示，针对货贸议题，习近平表示双方应捉紧时机商谈，争取早日达成；至于亚投行议题，习近平也欢迎台湾以适当方式加入亚投行。

马英九也建议，陆委会、国台办首长之间设立热线，以处理紧急与重要问题。此外，他也认为两岸应扩大交流，增进互利双赢。