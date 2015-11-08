重温稿-两岸关系：两岸领导人时隔66年于新加坡首会面，缔造新里程碑

金属期市：伦敦期铜下滑，特朗普就职典礼前市场心绪谨慎
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。
路透台北11月7日 - 两岸领导人习近平及马英九周六在新加坡会面。这是两岸分治66年以来，双方领导人首次会面，是两岸关系的新里程碑。双方会谈中也进行了不少事务性协商。
在会后的记者会中，马英九表示，在50分钟的闭门会议里，双方谈及货贸协议、两会互设机构、陆客中转等问题，以及陆委会、国台办首长之间设立热线，以处理紧急与重要问题。
〞两岸领导人穿越66年的时空，伸手相握，握着两岸的过去与未来，也握着中华民族振兴的希望，深具历史意义。〞马英九在致辞中说。
习近平及马英九周六在新加坡在午后三时首先会面并握手寒暄，双方先后进行约五分钟左右的公开演讲。其后双方进行闭门会谈。
马英九在会后的30分钟记者会里表示，针对货贸议题，习近平表示双方应捉紧时机商谈，争取早日达成；至于亚投行议题，习近平也欢迎台湾以适当方式加入亚投行。
马英九也建议，陆委会、国台办首长之间设立热线，以处理紧急与重要问题。此外，他也认为两岸应扩大交流，增进互利双赢。
习近平和马英九将于稍晚共进晚餐，随后马英九将于晚餐后搭机返台。(完) (记者 高洁如; 审校 屈桂娟)
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09