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货币新闻 | 2015年 11月 8日 星期日 16:52 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货11月3日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年11月3日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(637,483口)

131,579 130,336 100,155 347,262 338,498 578,996 568,989 58,487 68,494

较10月27日变动(未平仓合约：减少19,808口)

-10,174 12,386 -4,544 -1,415 -21,047 -16,133 -13,205 -3,675 -6,603

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

20.6 20.4 15.7 54.5 53.1 90.8 89.3 9.2 10.7

各类交易商数量(总计为510家)

128 137 145 155 175 366 406

(完) (编译 王丽鑫；审校 白云)

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