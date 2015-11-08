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亚洲 | 2015年 11月 8日 星期日 17:00 BJT

金砖国家：11月6日股汇市收盘纵览

路透11月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月6日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报852.47点，下跌1.35%。

中国股市：沪综指收升1.9%续创两个半月新高，中小盘股接力上涨提振大盘

中国汇市：人民币续收跌成交量创近一个月新低，区间波动走势料延续

香港股市：恒生指数小幅收低，等待美国非农就业数据

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报46,918.515点，下跌2.35%。

巴西汇市：拉美货币周五走软，因美国非农就业数据强于预期，提高美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息几率，这有可能降低新兴市场资产的吸引力。雷亚尔兑美元 收报3.7613/25，上日收报3.7735/65。

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南非股市：南非股市录得两个月来最大单日跌幅，跟随主要外国市场的跌势。指标Top-40指数 收报47,540.77点，下跌2.09%；大盘综合指数 收报52,964.07点，下跌2.05%。

南非汇市：兰特急跌逾2%至纪录低位，因美国就业数据强劲

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印度股市：印度股市周五小幅下跌，在比哈尔邦选举结果出炉前触及五周低位，印度总理莫迪所在政党需要在此地区获胜，才能增强在国会的势力，以推行改革。BSE指数 收报26,265.24点，下跌0.15%；NSE指数 收报7,954.3点，下跌0.01%。

印度汇市：卢比兑美元 收报65.755/65.765，上日收报65.745/65.755。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报854.34点，下跌2.61%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报458.79点，下跌2.72%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报64.598，贬值1.81%；卢布兑欧元 报69.4,贬值0.64%。(完) (整理 王丽鑫；审校 白云)

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