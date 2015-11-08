金砖国家：11月6日股汇市收盘纵览

金属期市：伦敦期铜下滑，特朗普就职典礼前市场心绪谨慎
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。
路透11月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月6日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报852.47点，下跌1.35%。
中国股市：沪综指收升1.9%续创两个半月新高，中小盘股接力上涨提振大盘
中国汇市：人民币续收跌成交量创近一个月新低，区间波动走势料延续
香港股市：恒生指数小幅收低，等待美国非农就业数据
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报46,918.515点，下跌2.35%。
巴西汇市：拉美货币周五走软，因美国非农就业数据强于预期，提高美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息几率，这有可能降低新兴市场资产的吸引力。雷亚尔兑美元 收报3.7613/25，上日收报3.7735/65。
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南非股市：南非股市录得两个月来最大单日跌幅，跟随主要外国市场的跌势。指标Top-40指数 收报47,540.77点，下跌2.09%；大盘综合指数 收报52,964.07点，下跌2.05%。
南非汇市：兰特急跌逾2%至纪录低位，因美国就业数据强劲
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印度股市：印度股市周五小幅下跌，在比哈尔邦选举结果出炉前触及五周低位，印度总理莫迪所在政党需要在此地区获胜，才能增强在国会的势力，以推行改革。BSE指数 收报26,265.24点，下跌0.15%；NSE指数 收报7,954.3点，下跌0.01%。
印度汇市：卢比兑美元 收报65.755/65.765，上日收报65.745/65.755。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报854.34点，下跌2.61%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报458.79点，下跌2.72%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报64.598，贬值1.81%；卢布兑欧元 报69.4,贬值0.64%。(完) (整理 王丽鑫；审校 白云)
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09