金砖国家：11月6日股汇市收盘纵览

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报46,918.515点，下跌2.35%。

巴西汇市：拉美货币周五走软，因美国非农就业数据强于预期，提高美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息几率，这有可能降低新兴市场资产的吸引力。雷亚尔兑美元 收报3.7613/25，上日收报3.7735/65。

南非股市：南非股市录得两个月来最大单日跌幅，跟随主要外国市场的跌势。指标Top-40指数 收报47,540.77点，下跌2.09%；大盘综合指数 收报52,964.07点，下跌2.05%。

南非汇市：兰特急跌逾2%至纪录低位，因美国就业数据强劲

印度股市：印度股市周五小幅下跌，在比哈尔邦选举结果出炉前触及五周低位，印度总理莫迪所在政党需要在此地区获胜，才能增强在国会的势力，以推行改革。BSE指数 收报26,265.24点，下跌0.15%；NSE指数 收报7,954.3点，下跌0.01%。