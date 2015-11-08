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亚洲 | 2015年 11月 8日 星期日 09:26 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月6日

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 83.61 -1.77 -2.07 6372642

京东 29.70 +0.90 +3.12 11373847

新浪 51.59 +0.35 +0.68 696715

搜狐 52.57 -0.04 -0.08 184355

网易 146.82 +1.95 +1.35 684836

百度 200.30 +1.39 +0.70 3792556

台湾

台湾积体电路 22.82 -0.16 -0.70 2492390

联电 1.95 -0.02 -1.02 264325

日月光 5.79 -0.10 -1.70 373896

硅品精密 6.85 -0.06 -0.80 526668

和信超媒体 0.55 -0.01 -1.77 64072

友达 2.95 -0.04 -1.34 266696

中华电信 30.40 -0.46 -1.49 56693

台湾国际航电 37.44 +0.24 +0.65 1400765

香港

中国移动 59.61 -1.44 -2.36 144077

中国联通 12.95 +0.04 +0.31 221678

中国电信 53.45 -0.78 -1.44 7055

中芯国际 4.81 +0.10 +2.12 13541

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 0

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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