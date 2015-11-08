《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月6日

金属期市：伦敦期铜下滑，特朗普就职典礼前市场心绪谨慎
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 83.61 -1.77 -2.07 6372642
京东 29.70 +0.90 +3.12 11373847
新浪 51.59 +0.35 +0.68 696715
搜狐 52.57 -0.04 -0.08 184355
网易 146.82 +1.95 +1.35 684836
百度 200.30 +1.39 +0.70 3792556
台湾
台湾积体电路 22.82 -0.16 -0.70 2492390
联电 1.95 -0.02 -1.02 264325
日月光 5.79 -0.10 -1.70 373896
硅品精密 6.85 -0.06 -0.80 526668
和信超媒体 0.55 -0.01 -1.77 64072
友达 2.95 -0.04 -1.34 266696
中华电信 30.40 -0.46 -1.49 56693
台湾国际航电 37.44 +0.24 +0.65 1400765
香港
中国移动 59.61 -1.44 -2.36 144077
中国联通 12.95 +0.04 +0.31 221678
中国电信 53.45 -0.78 -1.44 7055
中芯国际 4.81 +0.10 +2.12 13541
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 0
(完)
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“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09