主要国家及地区金融市场假期代码一览表****

金属期市：伦敦期铜下滑，特朗普就职典礼前市场心绪谨慎
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。
亲爱的客户，您好。以下为路透终端机页面提供的主要国家及地区金融市场假期代码一览表，欢迎各位列印并放在手边参考。
------------------------------------------------------------------------
您可以在报价窗口(用F4键调出)中键入代码，来查找主要国家或地区的金融市场假期。
例如，若欲查阅中国金融市场假期：键入CN/HOLIDAY，按ENTER键即可。
也可以点击三角括号中的代码，直接调出相关各国或地区金融市场假期。
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
主要国家或地区 提取代码
--------------------------------
亚洲
澳洲
中国
香港
印尼
印度
日本
韩国
马来西亚
新西兰
菲律宾
新加坡
泰国
台湾
欧美
加拿大
美国
瑞士
德国
英国
意大利
法国
汤森路透国别/地区别假期代码快速指南代码总表 (完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09