日韩经济指标预测--11月9日-11月16日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月9日当周 11月8日(日) 2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 -- 12,489 11月9日(一) 0130 日本加班工资(较上年同期) 9月 -- +1.5% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 10月 -- -1.9% 进口物价(较上年同期) -- -13.0% 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 10月 -- +2.6% 2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 9月 盈余 22,352 盈余16,531 11月10日(二) 0500 日本服务业景气判断指数 10月 -- 47.5 2300 韩国失业率 10月 -- 3.5% 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 11月 -- 正7 11月11日(三) 0300 韩国L货供额 11月 -- +8.9% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买入8,828 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买入1,871 2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 10月 -0.4% -0.5% (较上年同期) -3.5% -3.9% 2350 日本机械订单(较前月) 9月 +3.3% -5.7% (较上年同期) -4.0% -3.5% 11月12日(四) -- 韩国央行利率决议 11月 -- 1.50% 11月13日(五) 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 38.70 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 42.20 0430 日本工业生产 9月修正值 -- +1.0% 0430 日本产能利用率指数(较前月) 9月 -- -0.9% 11月16日当周 11月15日(日) 2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季 -0.1% -0.3% (环比年率) -0.2% -1.2% -- 韩国贸易收支(亿美元) 10月修正值 -- 顺差67 出口 -- -15.8% 进口 -- -16.6% 11月16日(一) 暂无重要数据公布。(完)