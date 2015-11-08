澳新经济指标预测--11月9日-11月16日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月9日当周 11月9日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 10月 -- -2.7% 网络招聘广告 -- +4.0% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 10月 -- +0.9% (较上年同期) -- +6.1% 11月10日(二) 0030 澳洲NAB企业现况指数 10月 -- 正9 企业信心指数 -- 正5 0030 澳洲房屋融资 9月 持平 +2.9% 投资性房屋融资 -- -0.4% 11月10-11日 2330 澳洲消费者信心 11月 -- +4.2% 11月11日(三) 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 10月 -- 55.4 2145 新西兰食品价格指数 10月 -- -0.5% 11月12日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 10月 增加1.5 减少0.51 全职就业人数(万人) -- 减少1.39 就业参与率 64.9% 64.9% 失业率 6.2% 6.2% 11月13日(五) 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 50.70 11月16日当周 11月15日(日) 2145 新西兰零售销售(较前季) 第三季 -- +0.1% (较上年同期) -- +5.9% 11月16日(一) 0030 澳洲新车销售 10月 -- +5.5% (完)