澳新经济指标预测--11月9日-11月16日****

金属期市：伦敦期铜下滑，特朗普就职典礼前市场心绪谨慎
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月9日当周 11月9日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 10月 -- -2.7% 网络招聘广告 -- +4.0% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 10月 -- +0.9% (较上年同期) -- +6.1% 11月10日(二) 0030 澳洲NAB企业现况指数 10月 -- 正9 企业信心指数 -- 正5 0030 澳洲房屋融资 9月 持平 +2.9% 投资性房屋融资 -- -0.4% 11月10-11日 2330 澳洲消费者信心 11月 -- +4.2% 11月11日(三) 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 10月 -- 55.4 2145 新西兰食品价格指数 10月 -- -0.5% 11月12日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 10月 增加1.5 减少0.51 全职就业人数(万人) -- 减少1.39 就业参与率 64.9% 64.9% 失业率 6.2% 6.2% 11月13日(五) 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 50.70 11月16日当周 11月15日(日) 2145 新西兰零售销售(较前季) 第三季 -- +0.1% (较上年同期) -- +5.9% 11月16日(一) 0030 澳洲新车销售 10月 -- +5.5% (完)
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09