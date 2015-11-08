重温稿-《全球汇市》美元触及近七个月高位，因美国就业报告强劲

(重温稿)

* 美元兑欧元升至六个月高位

* 美国10月非农就业岗位增加27.1万个

* 17位一级交易商中有15位预计美联储12月将升息

路透纽约11月6日 - 美元兑其他主要货币周五上涨，延续美国10月非农就业报告后的涨势。该报告显示10月就业岗位增幅远高于预期。

意外强劲的就业报告扶助美元上涨，巩固美联储不久将升息的可能性，美国升息将提振美元，且吸引投资者投资美国资产。

美国10月非农就业岗位增加27.1万个，增幅为去年12月来最高，且远多于9月和8月14.2万和13.6万的增幅。接受路透访问的分析师原本预计10月非农就业增加18万个。

该报告提振美元全线攀升。美元兑日圆触及两个半月高位，兑瑞郎升至七个月高点，兑欧元触及六个半月高位。

美元指数 触及4月中来最高的99.345，最新劲升1.3%，报99.167。

“在一般情况下，非农就业公布之初美元会作出反应，且之后会有所回落。但今日美元没有回落，”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick说。

“我认为，这说明市场并没有预料到就业岗位增幅会远高于预估，且市场(现在)预料(美元涨势)将持续。”

根据CME Group的FedWatch工具，交易商对美联储12月升息的预期不断增强，现在消化的升息机率为70%。

巴克莱、道明银行和法国巴黎银行均提前对美联储的升息预期，现预计美联储将在12月升息，之前预期是明年3月。路透调查显示，受访的17位一级交易商中有15位现预计美联储将12月升息，9月中调查时为12位。9月中的路透调查是在美联储9月会议后进行的，在那次会议上美联储维持利率不变。

欧元兑美元 下跌至4月来最低1.0708美元，尾盘下挫1.3%，报1.0739美元。

美元兑瑞郎 攀升至3月中来最高的1.0068瑞郎，尾盘上扬1.1%，报1.0061瑞郎。

美元兑日圆 升至8月21日来最高的123.26日圆，尾盘上涨1.2%，报123.19日圆。本周美元兑日圆劲升2.1%，为12月来最大单周涨幅。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0738 1.0881 -1.31 -11.23 1.2097

美元/日圆 123.13 121.74 +1.14 +2.88 119.68

欧元/日圆 132.35 132.45 -0.08 -8.58 144.77

美元/瑞郎 1.0064 0.9947 +1.18 +1.24 0.9941

英镑/美元 1.5047 1.5205 -1.04 -3.38 1.5573

美元/加元 1.3306 1.3165 +1.07 +14.53 1.1618

澳元/美元 0.7046 0.7140 -1.32 -13.74 0.8168

欧元/瑞郎 1.0802 1.0831 -0.27 -10.18 1.2026

欧元/英镑 0.7138 0.7150 -0.17 -7.96 0.7755

新西兰元/美元 0.6518 0.6606 -1.33 -16.40 0.7797

美元/挪威克朗 8.6628 8.5456 +1.37 +15.94 7.4720

欧元/挪威克朗 9.3034 9.3065 -0.03 +2.92 9.0392

美元/瑞典克朗 8.7197 8.6268 +1.08 +11.86 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3623 9.3911 -0.31 -1.12 9.4688