《中国报摘》--中国证券报11月9日

* 头版头条:

--中国证监会宣布将重启首次公开发行(IPO)，同时进一步完善新股发行制度。

* 其他:

--上海证券交易所就上市公司停复牌及相关信息披露征求意见，一般情况下，筹划重大资产重组的停牌期限规定为最长不超过五个月。

--国家发改委规划司司长徐林在新供给2049战略圆桌会议上指出，按照目前测算，如果今年国内生产总值(GDP)增速是6.9%，要实现翻番，未来五年年均经济增长速度必须保持在6.543%；如果今年能实现7%的增长目标，则6.523%是实现翻番的最底线要求。

--证监会副主席姚刚在第四届风险管理与农业发展论坛上指出，下一步证监会将稳步推进农产品期权市场试点工作，为涉农企业提供新型避险工具；积极支持稳步扩大“期货+保险”风险管理模式，促进“粮食银行”发展。