《中国报摘》--中国证券报11月9日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--中国证监会宣布将重启首次公开发行(IPO)，同时进一步完善新股发行制度。
* 其他:
--上海证券交易所就上市公司停复牌及相关信息披露征求意见，一般情况下，筹划重大资产重组的停牌期限规定为最长不超过五个月。
--国家发改委规划司司长徐林在新供给2049战略圆桌会议上指出，按照目前测算，如果今年国内生产总值(GDP)增速是6.9%，要实现翻番，未来五年年均经济增长速度必须保持在6.543%；如果今年能实现7%的增长目标，则6.523%是实现翻番的最底线要求。
--证监会副主席姚刚在第四届风险管理与农业发展论坛上指出，下一步证监会将稳步推进农产品期权市场试点工作，为涉农企业提供新型避险工具；积极支持稳步扩大“期货+保险”风险管理模式，促进“粮食银行”发展。
--以公告日计，10月沪深两市有123家上市公司公告定增预案，公司家数和拟募集资金规模环比增幅明显。进入11月，第一周就有36家公司发布定增预案，拟募资金额超过10月拟募资规模的一半。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吕雯瑾/李宏薇; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”