澳洲经济指标总览--11月9日

金属期市：伦敦期铜下滑，特朗普就职典礼前市场心绪谨慎
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 12月3日 商品及服务收支(亿澳元) 9月 逆差23.17 逆差27.11
出口(较前月) +3% 持平
进口(较前月) +2% +1%
零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 12月4日
(较前月) 9月 +0.4% +0.4%
就业市场(经季节调整) 11月12日 就业人口(较前月变动,万人) 9月 -0.51 +1.80 全职就业人口(较前月变动,万人) -1.39 +1.10
失业率 6.2% 6.2% 就业参与率 64.9% 65.0%
消费者物价指数(CPI) 2016年1月27日 总体CPI(较前季) 第三季 +0.5% +0.7%
(较上年同期) +1.5% +1.5% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.3% +0.6%
(较上年同期) +2.1% +2.2% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.3% +0.5%
(较上年同期) +2.2% +2.4%
国际贸易价格指数 2016年1月28日 进口物价(较前季) 第三季 +1.4% +1.4% 出口物价(较前季) 持平 -4.4%
国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 12月1日 经常帐收支 第二季 赤字190.33 赤字107 商品与服务贸易收支 逆差96.41 逆差37.01
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 12月2日
(较前季) 第二季 +0.2% +0.9%
(较上年同期) +2.0% +2.3% (完)
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09