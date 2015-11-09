全球贸易：美国政府可能不得不重新协商TPP协定--参院财务委员会主席

路透华盛顿11月6日 - 美国参议院财务委员会主席、共和党议员Orrin Hatch周五表示，奥巴马政府可能不得不重新协商跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的部分内容。这预示着协定要获得国会的支持，还需经过一番苦战。

美国政府周四通知国会，计划签署TPP协定，就此启动了国会投票的倒计时，投票过程可能一直要到明年大选的中期。

但Hatch表示，尽管他对协定的细节持保留态度，但谈判代表或许仍有必要重新进行谈判。协议要在国会获得通过，Hatch的支持至关重要。

“我知道重新谈判可能非常困难，特别是牵涉到这么多方，”他在美国商会发表讲话称。美国商会迄今也尚未对协议作出裁定。

奥巴马所在的民主党中，也有部分议员暗示要重新谈判协议。该协议必须要得到国会的批准。(完)