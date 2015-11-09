中国证券：上证所就公司停复牌征求意见，重大资产重组最长停牌五个月

路透上海11月9日 - 中国上海证券交易所日前就上市公司停复牌及相关信息披露发布征求意见稿，提出因筹划重大资产重组停牌，包括延期复牌时间在内，最长期限不得超过五个月。

通知要求，“上市公司股票因筹划重大资产重组停牌的，公司原则上应当在三个月内公布预案并申请复牌。”

上市公司预计股票停牌时间超过三个月的，应当在原定复牌期限届满前召开股东大会，审议申请股票延期复牌的议案。延期复牌时间不得超过两个月，但重组事项依法依规须经事前审批或者属重大无先例的除外。

证券时报周一报导，以筹划重大资产重组为例，2014年至今，停牌并披露重组预案的164家沪市公司中，60%的公司在停牌后三个月内复牌披露预案，27%的公司停牌后五个月内复牌披露预案，仅有13%的公司停牌期间超过五个月。

是次征求意见稿还对停牌筹划非公开发行股份、筹划其他重大事项分别做出规定。

对于筹划非公开发行股份，通知要求按照《非公开发行通知》办理停复牌事宜，并按要求分阶段披露非公开发行股份进展情况。拟召开股东大会审议申请延期复牌议案的，延期复牌时间不得超过一个月。

2014年11月上海证交所对上市公司非公开发行股份停复牌相关事项进行规范，例如要求上市公司定向增发停牌一般不超过10个交易日。

上市公司因筹划其他重大事项申请股票停牌，原则上不得超过五个交易日。确有必要的，经董事会审议通过后，可以申请延期五个交易日复牌。

以筹划控股股东股权转让、子公司境外上市等其他重大事项为由，申请股票停牌的，应当同时披露停牌原因和筹划事项的具体类型；签订重大合同、筹划对外投资或者资产交易，未达到重大资产重组标准的，应分阶段披露，不得仅以结果尚不确定为由申请股票停牌。

本月初，深圳证券交易所发布公告称，已制定《上市公司停复牌业务备忘录》，并通过网上业务专区、座谈会等形式向上市公司广泛征求意见，将于近期发布。(完)

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