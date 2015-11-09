《中国重要政经日程》--11月9日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
==========================今日重要政经日程==========================
11月9日（周一）
*--国新办吹风会：中央财经领导小组官员解读十三五规划建议。
==========================近期重要政经日程==========================
11/12（周四）
*--第七届上海外汇峰会在上海举行。
11/19（周四）
--第三届中国资产证券化高峰论坛，至20日
12月
--中国国家主席习近平访问南非，并出席中非合作论坛约翰内斯堡峰会。
12月16日（周三）
--乌镇第二届世界互联网大会16-18日举行。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”