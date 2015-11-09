英国经济：CBI调降2016年经济增长率预估，受新兴市场放缓影响

CBI还关注技术短缺问题，目前英国失业率正向危机前水准下滑。

但英国人力发展协会(CIPD)的季报对此问题的规模提出质疑，称技术短缺问题仅限于几个领域。

“未来一年薪资通胀不太可能上升，因为技术短缺问题有限，而且雇主的薪酬支付预期受抑，”CIPD称。

该协会表示，仅有15%的职位空缺很难填补，未来12个月雇主预计将仅会把基本薪资平均提高2%。