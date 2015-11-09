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市场报道 | 2015年 11月 9日 星期一 09:02 BJT

英国经济：CBI调降2016年经济增长率预估，受新兴市场放缓影响

CBI还关注技术短缺问题，目前英国失业率正向危机前水准下滑。

但英国人力发展协会(CIPD)的季报对此问题的规模提出质疑，称技术短缺问题仅限于几个领域。

“未来一年薪资通胀不太可能上升，因为技术短缺问题有限，而且雇主的薪酬支付预期受抑，”CIPD称。

该协会表示，仅有15%的职位空缺很难填补，未来12个月雇主预计将仅会把基本薪资平均提高2%。

但英国央行预计，未来一年薪资将上涨3.75%左右。该央行上周下调经济增长预估，因海外需求降温。(完) (编译 孙茉莉/郑茵/许娜；审校 王丽鑫/杜明霞/戴素萍)

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