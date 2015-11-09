英国经济：CBI调降2016年经济增长率预估，受新兴市场放缓影响

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
CBI还关注技术短缺问题，目前英国失业率正向危机前水准下滑。
但英国人力发展协会(CIPD)的季报对此问题的规模提出质疑，称技术短缺问题仅限于几个领域。
“未来一年薪资通胀不太可能上升，因为技术短缺问题有限，而且雇主的薪酬支付预期受抑，”CIPD称。
该协会表示，仅有15%的职位空缺很难填补，未来12个月雇主预计将仅会把基本薪资平均提高2%。
但英国央行预计，未来一年薪资将上涨3.75%左右。该央行上周下调经济增长预估，因海外需求降温。(完) (编译 孙茉莉/郑茵/许娜；审校 王丽鑫/杜明霞/戴素萍)
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。