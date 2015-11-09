《中国报摘》--其他报纸重要消息11月9日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**上海证券报**
--中国社会科学院金融研究所发布的三季度上市公司综合景气指数为98.29%，比二季度下降0.29，仍处于下行区间；预计四季度上市公司景气度仍将维持回落态势。
**证券时报**
--据了解，证监会近日下发《证券期货经营机构信息系统外部接入管理暂行规定》，将除券商之外的期货、基金、基金子公司等机构的外部信息接入，也一并纳入监管体系。
**第一财经日报**
--亚洲基础设施投资银行(AIIB)候任行长金立群表示，预计亚投行今年底会正式开始营业，明年第二季度开始贷款；目前亚投行已经有57个成员国。
**金融时报**
--进出口银行董事长胡晓炼表示，外汇市场应进一步发展避险的工具。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”