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亚洲 | 2015年 11月 9日 星期一 08:28 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月9日

**上海证券报**

--中国社会科学院金融研究所发布的三季度上市公司综合景气指数为98.29%，比二季度下降0.29，仍处于下行区间；预计四季度上市公司景气度仍将维持回落态势。

**证券时报**

--据了解，证监会近日下发《证券期货经营机构信息系统外部接入管理暂行规定》，将除券商之外的期货、基金、基金子公司等机构的外部信息接入，也一并纳入监管体系。

**第一财经日报**

--亚洲基础设施投资银行(AIIB)候任行长金立群表示，预计亚投行今年底会正式开始营业，明年第二季度开始贷款；目前亚投行已经有57个成员国。

**金融时报**

--进出口银行董事长胡晓炼表示，外汇市场应进一步发展避险的工具。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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