《全球汇市》美元劲升，投资者押注美国年底前或加息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0736 1.0738 -0.02 -11.25 1.2097
美元/日圆 123.30 123.13 +0.14 +3.02 119.68
欧元/日圆 132.37 132.22 +0.11 -8.57 144.78
美元/瑞郎 1.0056 1.0064 -0.08 +1.16 0.9941
英镑/美元 1.5054 1.5047 +0.05 -3.33 1.5573
美元/加元 1.3296 1.3306 -0.08 +14.44 1.1618
澳元/美元 0.7037 0.7046 -0.13 -13.85 0.8168
新西兰元/美元 0.6526 0.6518 +0.12 -16.30 0.7797
澳元/日圆 86.770 86.760 +0.01 -11.23 97.750
新西兰元/日圆 80.470 80.260 +0.26 -13.76 93.310
英镑/日圆 185.62 185.27 +0.19 -0.41 186.38
澳元/新西兰元 1.0780 1.0789 -0.08 +2.97 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/杜明霞/许娜/龚芳; 审校 戴素萍/王丽鑫/孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”