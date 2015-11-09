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亚洲 | 2015年 11月 9日 星期一 08:49 BJT

《全球汇市》美元劲升，投资者押注美国年底前或加息

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0736 1.0738 -0.02 -11.25 1.2097

美元/日圆 123.30 123.13 +0.14 +3.02 119.68

欧元/日圆 132.37 132.22 +0.11 -8.57 144.78

美元/瑞郎 1.0056 1.0064 -0.08 +1.16 0.9941

英镑/美元 1.5054 1.5047 +0.05 -3.33 1.5573

美元/加元 1.3296 1.3306 -0.08 +14.44 1.1618

澳元/美元 0.7037 0.7046 -0.13 -13.85 0.8168

新西兰元/美元 0.6526 0.6518 +0.12 -16.30 0.7797

澳元/日圆 86.770 86.760 +0.01 -11.23 97.750

新西兰元/日圆 80.470 80.260 +0.26 -13.76 93.310

英镑/日圆 185.62 185.27 +0.19 -0.41 186.38

澳元/新西兰元 1.0780 1.0789 -0.08 +2.97 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/杜明霞/许娜/龚芳; 审校 戴素萍/王丽鑫/孙茉莉)

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